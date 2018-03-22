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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 08:17:44م
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إدارية صنعاء تدعو أبناء المحافظة للمشاركة في ذكرى الصمود
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:



دعت الهيئة الإدارية بصنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة كافة أبناء المحافظة للمشاركة في الفعالية المركزية بالذكرى الثالثة من الصمود يوم 26 مارس المقبل.

واكد الاجتماع أهمية المشاركة الواسعة في الفعالية لإيصال رسالة للعدو ان الشعب اليمني للن يركع ولن يذل مهما طال امد المعركة .

ووافقت الهيئة الإدارية على دعم مرور المحافظة لإنشاء فروع في عدد من المديريات ودعم مكاتب الاشغال بهمدان وبني حشيش وبني مطر وتوفير المتاح من احتياجاتها بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وتفعيل الرقابة الميدانية والحد من المخالفات والبناء العشوائي وتنمية الموارد المالية.

واكدت الهيئة الإدارية على أهمية حل الإشكالات التي تواجه الاصدار الالي ووضع الرؤية المناسبة لتنمية إيرادات الواجبات الزكوية ، وشدد الاجتماع على ضرورة قيام المكاتب التنفيذية بتشكيل لجان لمتابعة المديونية المدورة لدى الغير.

كما اكد أهمية تدشين الربط الشبكي الخاص بكبار المكلفين للمكاتب التنفيذية الايرادية بمديرية سنحان وبني بهلول كمرحلة أولى وتنفيذ وتعبيد عدد من الطرق في الحيمة الداخلية.

وكلفت الهيئة لجنة للبحث عن مصادر تمويل لإستكمال مشروع كهرباء الحيمتين ووضع حلول لأعمدة كهرباء مناخة - خميس بني سعد التي تكسرت جراء السيول.

وشدد الاجتماع على أهمية بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المالية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مؤكدا عدم التهاون مع كل المقصرين في أداء اعمالهم.

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