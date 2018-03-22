محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مشاريع وتدخلات الهيئة الطبية الدولية بإب







ناقش وكيل محافظة إب للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع ممثل الهيئة الطبية الدولية أندريه برنادي، آلية التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة لتنفيذ تدخلاتها في قطاع الصحة بالمحافظة.



واستعرض اللقاء الذي حضره مدير مكتب التخطيط كمال الحارثي ومدير فرع الهيئة الوطنية للإغاثة ومواجهة الكوارث فيصل الخولاني ونائب مدير مكتب الصحة أحمد السياغي ومنسق منظمة الهيئة الطبية بمحافظتي إب وتعز آسيش ومدير الشئون المالية بهيئة مستشفى الثورة حسن المأخذي، المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمحافظة وتدخلاتها في مجال تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأشاد وكيل المحافظة بجهود الهيئة ومساهمتها الفاعلة في التخفيف من معاناة المرضى والمصابين من خلال ما تقدمه من أدوية ومستلزمات طبية.



وأشار إلى أهمية أن يكون للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال تدخلات فاعلة تسهم في التخفيف من تفاقم الأوضاع الصحية جراء العدوان والحصار .



وحث وكيل المحافظة المتوكل الهيئة الطبية على تقديم خدمات للمجتمع وفقا لخطط الإستجابة الطارئة والإحتياجات الفعلية.. معربا عن أمله في أن تسهم الهيئة بشكل أكثر في توفير الإحتياجات الطبية لمختلف المرافق الصحية وتوسيع أنشطتها الإنسانية لتشمل مختلف مديريات المحافظة .



وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تقديم التسهيلات لإنجاح مهام وأنشطة الهيئة.



فيما استعرض ممثل منظمة الهيئة الطبية الدولية الترتيبات الخاصة بتنفيذ تدخلاتها بالمحافظة.. مشيرا إلى أن الهيئة وضعت في برنامجها تنفيذ عدد من الخطوات للإسهام في التخفيف من الأعباء التي تواجهها محافظة إب بالقطاع الصحي.



وأكد حرص الهيئة الدولية على تقديم المزيد من الدعم لتلبية الإحتياجات الملحة التي يتطلبها القطاع الصحي وفقا للتوجهات المقرة للعام الجاري.. مثمنا تعاون قيادة السلطة المحلية وحرصها على تقديم التسهيلات للهيئة بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها.

سبأ [22/مارس/2018] إب - سبأ:سبأ