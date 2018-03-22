حفل تكريمي لشهداء الإعلام الحربي وعدد من المؤسسات الإعلامية بحجة [22/مارس/2018] حجة - سبأ: اقام مكتب الإعلام بمحافظة حجة اليوم حفلا تكريميا لشهداء الإعلام الحربي والمؤسسات والقنوات الإعلامية العاملة في المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام ومرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان.



وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف والوكيل لشئون الإعلام والثقافة عادل شلي .. ثمن محافظ حجة هلال عبده الصوفي الدور الكبير للإعلام في ساحة المعركة و تضحيات الإعلام الحربي في بث انتصارات الجيش واللجان الشعبية وهزائم العدو في مختلف الجبهات.



وأكد المحافظ الصوفي أن دماء الشهداء الزكية التي روت أرض اليمن ستثمر عما قريب بإنتصار عظيم على العدوان ومرتزقتهم.. لافتا إلى أن المشاركة المشرفة لأبناء المحافظة في يوم الـ26 من مارس سيكون وفاءً لتضحيات أولئك العظماء ولتضحيات إخوانهم من أبطال الجيش واللجان الشعبية.



من جهته أشار مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة إبراهيم شرف إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاحتفال بيوم الإعلام الوطني المتزامن مع مرور ثلاثة أعوام من الصمود اليمني في وجه طغاة العصر من آل سعود وآل نهيان واليهود والأمريكان .



واضاف أن التكريم ما هو الا تقديراً للدور الكبير وتجسيداً ووفاء لتلك النجوم الساطعة من شهداء الإعلام الحربي ،الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن, وكذا تقديرا لدور وجهود المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية التي كان لها الدور الكبير في تعرية العدوان الغاشم وفضحه وكشف جرائمه على مدى ثلاث سنوات.



كما القيت في الحفل كلمة عن شهداء الاعلام الحربي عبرت عن الفخر والاعتزاز بالشهداء الذين ارتقوا إلى منزلة عظيمة مع الأنبياء والصديقين ، مؤكداً أن رجال الإعلام الحربي على العهد باقون لله وللوطن ولقائد الثورة والقيادة السياسية ومستمرون في نقل إنتصارات الجيش والجان الشعبية في كل سهل وجبل ولن يبخلوا بدماءهم ولا أرواحهم في سبيل عزة وسيادة واستقلال الوطن.



وفي ختام الحفل الذي حضره ممثلين عن الإعلام الحربي واسر الشهداء ومسئولي المؤسسات الإعلامية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وعدد من الشخصيات الإجتماعية بالمحافظة ، تم تكريم أسر شهداء الإعلام الحربي و عدد من ممثلي المؤسسات والقنوات الإعلامية العاملة في المحافظة.

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