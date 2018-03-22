مهرجان خطابي في جامعة حجة تحت شعار مستمرون في صمودنا ومواجهتنا للعدوان [22/مارس/2018] حجة - سبأ:

أقامت جامعة حجة اليوم مهرجانا خطابيا تحت شعار " مستمرون في صمودنا ومواجهتنا للعدوان " بالتعاون ملتقى الطالب الجامعي وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان الغاشم.



وفي المهرجان أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رضوان الرباعي إلى أن مناسبة مرور ثلاثة اعوام من العدوان تمثل انتصار للشعب اليمني ويجسد ان جميع حسابات العدوان باحتلال اليمن خلال اسابيع واشهر بانت بالفشل على الرغم من مما استخدمه العدوان السعودي الأمريكي الغاشم من وسائل وطرق واساليب فضلا عن انه لم يراعي اي قيم او اخلاق او مبادئ .



واضاف أن صمود وثبات وعزة وكرامة هذا الشعب اسقطت كل رهاناتهم وان هناك حقائق كثيرة انكشفت خلال الثلاثة الاعوام والتي كشفت حقيقة الأهداف المشئومة للعدوان و احتلال واستعمار اليمن وسحق شعبه، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من الصمود في وجه العدوان وتظافر الجهود الرسمية والشعبية في مواجهته.. داعيا جميع منتسبي الجامعة للمشاركة في الحشد الشعبي يوم 26من مارس كواجب ديني ووطني.



والقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على ضرورة العمل على خدمة المجتمع و تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان السعودي الامريكي الغاشم... مستعرضة المواقف البطولية لرجال الرجال في ميدان العزة والكرامة.



ودعت الكلمات ابناء المحافظة إلى التحشيد للمشاركة في الحشد الجماهيري والشعبي المقرر يوم 26 مارس لتأكيد صمود الشعب اليمني وان يمن اليوم اصبح يمن شموخ وعزه وكرامه وأنه استطاع بتصنيعه المحلي ان يصل الى اوكار ملوك الشر من بني سعود.



تخلل المهرجان الذي حضره عميد كلية التربية والعلوم الإنسانية الدكتور عبده سحلول وعميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور حميد عيسى وعدد من مدراء العموم بالجامعة والأكاديميين والإداريين وطلاب الجامعة العديد من القصائد الشعرية المعبرة عن عظمة الشعب اليمني وصموده الأسطوري أمام اعتى قوة اجرامية على وجه الارض بقيادة بني سعود.

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