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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 08:17:44م
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تكريم أمهات الشهداء بمحافظة إب
[22/مارس/2018] إب - سبأ:



نظمت مبادرات سفراء السلام ورواد السلام بمحافظة إب اليوم بالمركز الثقافي حفل تكريمي لأمهات الشهداء.

وفي الحفل أشار وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل إلى أن هذا التكريم يعد أقل واجب تجاه أمهات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن.. مؤكدا ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم في مواجهة قوى العدوان.

بدور أشاد محمد المساوى في كلمة المجتمع المحلي إل أن تكريم أمهات الشهداء يؤكد اهتمام الجميع بتضحياتهم.

فيما نوهت فيده المعلمي في كلمة المؤسسة الوطنية للتنمية والإستجابة الإنسانية وإيمان الورافي عن المبادرات المنظمة، بالملاحم البطولية التي سطرها الشهداء في الدفاع عن الأرض والعرض.

وفي الختام قام وكيل المحافظة المتوكل ومدير مكتب الثقافة عبدالحكيم مقبل ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي ونائبه الدكتور بسام مياس بتكريم أمهات الشهداء بالهدايا والشهادات التقديرية.

حضر التكريم رئيسة فرع إتحاد نساء اليمن بإب حياة الكينعي.

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