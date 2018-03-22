مدير صندوق النظافة بحجة يطلع على سير حملة النظافة بمديرية عبس [22/مارس/2018] حجة - سبأ:

اطلع المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة محمد محمد الكحلاني اليوم على سير أعمال حملة النظافة ورفع النفايات والمخلفات الصلبة وإزالة المخالفات العشوائية بمديرية عبس والتي ينفذها الصندوق بتمويل ذاتي.



وأوضح الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة التي تستهدف مناطق شفر الربوع وبني حسن والمدينة في مديرية عبس تأتي في إطار خطة الصندوق للعام الجاري التي تستهدف جميع المديريات لإظهارها بالمظهر الجمالي والحضاري.



وأكد أن الحملة ستستمر حتى الإنتهاء من رفع كافة المخلفات والأتربة ومخالفات البناء من كافة الأماكن المستهدفة.



ونوه المدير التنفيذي للصندوق بحرص العاملين في الصندوق على إحداث نقلة نوعية في مجمل خدمات الصندوق من خلال رفع النفايات والأتربة ومخلفات البناء العشوائي التي حدثت في الفترة الماضية والحرص على إبقاء الأحياء والشوارع بمديرية عبس نظيفة خالية من النفايات.



ودعا محمد الكحلاني أبناء مديرية عبس وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع عمال النظافة من خلال الإلتزام بوضع المخلفات في الأماكن المحددة وتسهيل مهام عمال النظافة والإسهام في الحفاظ على نظافة الأحياء والشوارع.

سبأ