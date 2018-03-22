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وكيل الأمانة لقطاع المشاريع يتفقد أعمال رصف شارع القادسية بالسبعين
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي اليوم سير العمل في مشروع الرصف الحجري بحي القادسية بمديرية السبعين بأمانة العاصمة بتكلفة 200 ألف دولار.
واطلع الحوثي خلال الزيارة ومعه وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الشئون القانونية هاشم الوزير، ومدير مديرية السبعين محمد ناجي، على جودة العمل في أعمال الرصف ومدى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة وكذا البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
رافقه خلال الزيارة مدير عام الرقابة الفنية بأمانة العاصمة المهندس حسن الديلمي.
سبأ