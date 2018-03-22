القوة الصاروخية تزيح الستار عن الصاروخ الباليستي بدر1 [22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

أزاحت القوة الصاروخية الستار عن الصاروخي الباليستي بدر 1.



أوضحت القوة الصاروخية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصاروخ الباليستي بدر1، يعمل بالوقود الصلب، منطلقا في مضمار المواجهة بسرعة (4.5 ماخ) وفاعلية عالية.



وأكدت أن الضربة الموجهة لشركة أرامكو في نجران تعتبر تدشينا للجيل الأول من منظومة بدر الباليستية محلية الصنع، وبجهود مثمرة لمركز الدراسات والبحوث التابعة للقوة الصاروخية.



كما أكدت القوة الصاروخية أن جميع منشآت العدو ستطالها القوة الصاروخية ردا على عدوانه وحصاره وجرائمه بحق الشعب اليمني.



فيما يلي نص البيان:



قال الله تعالى" ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ).



وإذ نحمده عز وجل على عظيم فضله، نعلن إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي بدر1، يعمل بالوقود الصلب، منطلقا في مضمار المواجهة بسرعة (4.5 ماخ) وفاعلية عالية، وإن الضربة الموجهة لشركة أرامكو في نجران تعتبر تدشينا للجيل الأول من منظومة بدر الباليستية محلية الصنع، وبجهود مثمرة لمركز الدراسات والبحوث التابعة للقوة الصاروخية وعليه نؤكد الآتي:



-استعدادنا لاقتحام العام الرابع من المواجهة بثقة في الله أكبر، وقدرات صاروخية نوعية سيكون أثرها الملموس إن شاء الله في الميدان.



-أننا نأخذ على عاتقنا أن تطال القوة الصاروخية جميع منشآت العدو ردا على عدوانه وحصاره وجرائمه البشعة بحق شعبنا العزيز، وما لحق من دمار بمنشآت اليمن العامة والخاصة.



-أن مساعينا لامتلاك قوة دفاعية رادعة لا تقف عن سقف أو تتوقف عند حد، وأنه كلما طال أمد العدوان والحصار تعاظمت قدراتنا الصاروخية، وذلك يفرض على العدو أن يأخذ في علمه أن مختلف إجراءاته للنيل من القوة الصاروخية ما هي إلا محاولات بائسة ستبوء جميعها بالفشل بإذن الله.



-عهدنا للقيادة والشعب والشهداء الأبرار والأسرى والرحى الأبطال أن نبذل قصارى الجهود لرفع المستوى بما يجعل القوة الصاروخية يدا ضاربة يحسب لها الأعداء ألف حساب.

سبأ