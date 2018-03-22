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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 06:04:08م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 4.9% خلال فبراير الماضي
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  اقتصاد
تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 4.9% خلال فبراير الماضي
[22/مارس/2018] الجزائر- سبأ:
كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس عن تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 4.9 في المائة خلال فبراير الماضي من 5.2 في المائة في الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة عن الشهر السابق في فبراير شباط.

وانخفضت تكلفة الدواجن والخضروات والمنتجات المصنعة 8.3 في المائة و5.7 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.

وتسعى الجزائر لتعزيز إنتاج الغذاء محليا والحد من الواردات في محاولة لتقليص الإنفاق بعد تراجع إيرادات الطاقة المصدر الرئيسي لدخل الدولة.
سبأ
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