تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 4.9% خلال فبراير الماضي [22/مارس/2018] الجزائر- سبأ:

كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس عن تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 4.9 في المائة خلال فبراير الماضي من 5.2 في المائة في الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.



وبحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة عن الشهر السابق في فبراير شباط.



وانخفضت تكلفة الدواجن والخضروات والمنتجات المصنعة 8.3 في المائة و5.7 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.



وتسعى الجزائر لتعزيز إنتاج الغذاء محليا والحد من الواردات في محاولة لتقليص الإنفاق بعد تراجع إيرادات الطاقة المصدر الرئيسي لدخل الدولة.

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