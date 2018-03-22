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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 06:04:08م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
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أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
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  اقتصاد
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الأسبوع الماضي
[22/مارس/2018] واشنطن- سبأ:
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن الزيادة كانت طفيفة مما يشير إلى نمو قوي للوظائف في مارس من شأنه أن يعزز إنفاق المستهلكين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 3 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 مارس.

وكانت الطلبات قد انخفضت إلى 210 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 24 فبراير، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألفا في الأسبوع الماضي.

وطلبات إعانة البطالة الآن دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الـ59 بعد المائة.. وهذه هي أطول مدة متصلة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.
سبأ
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