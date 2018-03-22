ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الأسبوع الماضي [22/مارس/2018] واشنطن- سبأ:

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن الزيادة كانت طفيفة مما يشير إلى نمو قوي للوظائف في مارس من شأنه أن يعزز إنفاق المستهلكين.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 3 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 مارس.



وكانت الطلبات قد انخفضت إلى 210 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 24 فبراير، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.



وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألفا في الأسبوع الماضي.



وطلبات إعانة البطالة الآن دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الـ59 بعد المائة.. وهذه هي أطول مدة متصلة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.

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