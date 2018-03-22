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رئيس الوزراء الياباني يرغب في إجراء محادثات مع رئيس كوريا الشمالية
[22/مارس/2018] طوكيو - سبأ:
أبلغت اليابان كوريا الشمالية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يريد إجراء محادثات مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وقالت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الياباني يهدف من المحادثات إلى أن يحل كيم قضايا البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية واختطاف بلاده لمواطنين يابانيين منذ عقود، قائلاً: إن تنفيذ إعلان بيونج يانج لعام 2002 بين اليابان وكوريا الشمالية سوف يعود بفوائد اقتصادية على بيونج يانج.
وأكد أن طوكيو ستقدم مساعدة اقتصادية لبيونج يانج بعد تطبيع العلاقات.
سبأ