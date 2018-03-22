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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 06:04:08م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  عربي ودولي
رئيس الوزراء الياباني يرغب في إجراء محادثات مع رئيس كوريا الشمالية
[22/مارس/2018] طوكيو - سبأ:
أبلغت اليابان كوريا الشمالية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يريد إجراء محادثات مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الياباني يهدف من المحادثات إلى أن يحل كيم قضايا البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية واختطاف بلاده لمواطنين يابانيين منذ عقود، قائلاً: إن تنفيذ إعلان بيونج يانج لعام 2002 بين اليابان وكوريا الشمالية سوف يعود بفوائد اقتصادية على بيونج يانج.

وأكد أن طوكيو ستقدم مساعدة اقتصادية لبيونج يانج بعد تطبيع العلاقات.
سبأ
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