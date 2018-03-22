وزير المياه والبيئة يتفقد سير العمل بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف [22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم سير العمل بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.



وأطلع وزير المياه والبيئة، على الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وخاصة كلورة مياه الشرب في إطار مشروع الاستجابة السريعة للحد من وباء الكوليرا الممول من منظمة اليونسيف.



واستمع المهندس الوزير من رئيس الهيئة شهاب ناصر الحيدري والمختصين، إلى شرح حول سير العمل بالمشروع وكذا المشاريع التي تنفذها الهيئة في المناطق الريفية، والصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بالتغلب عليها.



وأكد وزير المياه والبيئة على أهمية بذل المزيد من الجهود للتغلب على التحديات الراهنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مياه آمنة ونظيفة لهم.



وشدد على ضرورة الاهتمام بكلورة مياه الشرب لتعزيز الجهود الوطنية للحد من الكوليرا.. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للهيئات والمؤسسات التابعة لها بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وخططها في حدود الإمكانيات المتاحة.



رافقه وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية وعبدالله الهادي.

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