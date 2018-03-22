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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 06:04:08م
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  محلي
وقفة احتجاجية ومناقشة احياء ذكرى ثلاثة أعوام على العدوان لأبناء الحميدات بالجوف
[22/مارس/2018] الجوف - سبأ:
نظم أبناء مديرية الحميدات بمحافظة الجوف اليوم وقفة احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من العدوان الأمريكي السعودي، وإحياء للصمود الشعبي بحضور وكيل المحافظة محمد مقاس.

وجدد المشاركون في الوقفة التى حضرها مدير مكتب الاعلام  إبراهيم جعدار، وعددا من قيادات السلطة المحلية استمرارهم في النفير العام ورفد جبهات الشرف بالرجال والمال.

واستنكر أبناء مديرية الحميدات  إستمرار العدوان بارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني في ظل صمت دولي .. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تزيدهم إلا ثباتا وتحديا في مواجهة  الأعداء ودحرهم.

وشددوا على تعزيز عوامل الصمود والصبر في مواجهة العدوان .. مشيرين إلى أن العام الرابع سيكون عام الانتصارات والمتغيرات التي يصنعها الجيش واللجان الشعبية.

ودعا المشاركون في الوقفة  أبناء الشعب اليمني للنفير العام والتحرك نحو رفد الجبهات بالرجال والمال.

إلى ذلك، ناقش لقاء موسع بمديرية الحميدات اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد مقاس التحضيرات الجارية للمشاركة بإحياء ذكرى مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

واستعرض اللقاء نشاط ومهام لجان الحشد والترتيب لنقل الوفود المشاركة الى العاصمة صنعاء.

ودعا الوكيل مقاس أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة  في الفعالية المركزية التي ستقام بميدان السبعين بصنعاء كونها تمثل رسالة لقوى العدوان بأن المجتمع بكل أطيافه يرفض العدوان ومستمر في الصمود حتى تحقيق النصر.
سبأ
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