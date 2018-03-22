|
محافظ لحج يدعو للمشاركة في الحشد الجماهيري بالعاصمة صنعاء
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
دعا محافظ لحج أحمد حمود جريب الصبيحي أبناء الجنوب ومحافظة حجة على وجه الخصوص إلى المشاركة الفاعلة في الحشد الجماهيري الذي ستحتضنه العاصمة صنعاء بميدان السبعين الاثنين القادم في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.
وأكد محافظ لحج في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشاركة في هذه الذكرى تكتسب أهمية بالغة لكل جنوبي حر يرفض تحالف الشر الذي استخدم هادي وأدواته ذرائع لاحتلال الجنوب وإنشاء العشرات من السجون السرية.
وحث السلطات المحلية في المحافظة على أحياء هذه الذكرى وتنظيم فعاليات في مختلف مديريات المحافظة تعبيراً عن الرفض الشعبي للاحتلال.
سبأ