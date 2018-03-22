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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 06:04:08م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا بتحضيرية فعالية الذكرى الثالثة للصمود
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا موسعا باللجنة التحضيرية لفعالية مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  محلي
محافظ لحج يدعو للمشاركة في الحشد الجماهيري بالعاصمة صنعاء
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
دعا محافظ لحج أحمد حمود جريب الصبيحي أبناء الجنوب ومحافظة حجة على وجه الخصوص إلى المشاركة الفاعلة في الحشد الجماهيري الذي ستحتضنه العاصمة صنعاء بميدان السبعين الاثنين القادم في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.

وأكد محافظ لحج في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشاركة في هذه الذكرى تكتسب أهمية بالغة لكل جنوبي حر يرفض تحالف الشر الذي استخدم هادي وأدواته ذرائع لاحتلال الجنوب وإنشاء العشرات من السجون السرية.

وحث السلطات المحلية في المحافظة على أحياء هذه الذكرى وتنظيم فعاليات في مختلف مديريات المحافظة تعبيراً عن الرفض الشعبي للاحتلال.
سبأ
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