عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة الفاو:العام الماضي شهد زيادة تدهور أزمة الغذاء حول العالم روما -سبأ:

اكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في الغذاء، وهو ما يشمل المجاعات، قد ازداد بشكل ملحوظ في العام الماضي.



وقالت المنظمة الدولية بعد نشر "التقرير العالمي حول أزمة الغذاء"، بالتعاون مع وكالات دولية أخرى، إنه في عام 2017 كان ثمة 124 مليون شخص ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حاجة إلى مساعدات عاجلة في 51 دولة، مقارنة مع

108 ملايين شخص في 48 دولة في عام 2016 .



ووجد التقرير أن "أسوأ أزمات الغذاء في عام 2017 كانت في شمال شرقنيج يريا، و الصومال واليمن وجنوب السودان، حيث كان هناك نحو 32 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى مساعدات عاجلة".

سبأ [22/مارس/2018]سبأ