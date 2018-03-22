اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) للأوراق المالية (70ر4) نقطة وبنسبة (10ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (93ر4800) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (23ر4796) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (7) ملايين و(230) ألفًا و(601) ريال عماني مرتفعة بنسبة (1ر169) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(687) ألفًا و(120) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (050ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (74ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (3) ملايين و(635) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (27ر50) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(74) ألف ريال عماني أي ما نسبته (86ر14) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني مليونين و(560) ألف ريال عماني وبنسبة (41ر35) في المائة.

سبأ [22/مارس/2018]سبأ