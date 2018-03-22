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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 05:03:15م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء والنائب العام 
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في اسبوعين بدعم انخفاض الدولار
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  اقتصاد
الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في اسبوعين بدعم انخفاض الدولار
[22/مارس/2018]
لندن -سبأ:
استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات المستثمرين الذي كانوا ينتظرون تعليقات أكثر تشددا بشأن رفع سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1332.77 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1336.59 دولار للأوقية امس الأربعاء، كما حقق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مايو 2017.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.7 بالمئة إلى 1331.10 دولار للأوقية.

ويرى المستثمرون أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدمت المزيد من الدعم لأسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.57 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 959.30 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليجرى تداوله عند 989.72 دولار للأوقية.

سبأ
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