اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في اسبوعين بدعم انخفاض الدولار لندن -سبأ:

استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات المستثمرين الذي كانوا ينتظرون تعليقات أكثر تشددا بشأن رفع سعر الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1332.77 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1336.59 دولار للأوقية امس الأربعاء، كما حقق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مايو 2017.



وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.7 بالمئة إلى 1331.10 دولار للأوقية.



ويرى المستثمرون أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدمت المزيد من الدعم لأسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.57 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 959.30 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليجرى تداوله عند 989.72 دولار للأوقية.

سبأ [22/مارس/2018]سبأ