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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 05:03:15م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء والنائب العام 
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1041) بقيمة 240 مليار و21 مليون و690  ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  عربي ودولي
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
[22/مارس/2018]
القدس المحتلة -سبأ:
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وصادرت نحو 100 ألف شيكل في الخليل، بزعم أنها كانت مخصصة للعمليات.

وذكرت مصادر فلسطينية ان جنود الاحتلال قاموا بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة، شرق محافظة خان يونس، في الوقت الذي توغلت فيه ست جرافات عسكرية شرق بلدة خزاعة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهمت منزل أسير محرر واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة وقال مواطنون فلسطينيون إن جنود الاحتلال داهموا منزل الشيخ مفيد نزال في البلدة وفتشوه واعتقلوه قبل أن ينسحبوا من المنطقة.
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