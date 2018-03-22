[22/مارس/2018]
القدس المحتلة -سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وصادرت نحو 100 ألف شيكل في الخليل، بزعم أنها كانت مخصصة للعمليات.
وذكرت مصادر فلسطينية ان جنود الاحتلال قاموا بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة، شرق محافظة خان يونس، في الوقت الذي توغلت فيه ست جرافات عسكرية شرق بلدة خزاعة.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهمت منزل أسير محرر واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة وقال مواطنون فلسطينيون إن جنود الاحتلال داهموا منزل الشيخ مفيد نزال في البلدة وفتشوه واعتقلوه قبل أن ينسحبوا من المنطقة.