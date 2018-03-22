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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 05:03:15م
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تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في المنطقة التعليمية الثانية بمديرية السبعين
[22/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
كرم مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة ممثلا بالمنطقة التعليمية الثانية بمديرية السبعين اليوم 30 من الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم لطلاب مدارس أمانة العاصمة.

وفي حفل التكريم، ألقيت كلمات من قبل نائبي مكتب التربية بالأمانة عبد الله الوزير وحميد قطران ومدير منطقة السبعين التعليمية الثانية الدكتور محمد الشامي ومديرة مدارس نهضة وطن الحديثة فردوس القاضي ، أشادوا في مجملها بالفائزين والمشاركين في مسابقة القرآن الكريم لحرصهم على تعلم وحفظ كتاب الله الكريم.

وأكدوا على أهمية تنافس الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وغرسه في نفوسهم قولاً وعملاً وتنمية قدرات النشء والشباب اللغوية وتحسين أدائهم في القراءة.

بدوره، أوضح مدير الأنشطة المدرسية بمنطقة السبعين التعليمية الثانية عصام الصبري أن المسابقة شارك فيها أكثر من 100 طالب وطالبة من 25 مدرسة حكومية وأهلية على مستوى المنطقة في فئات ( المصحف كاملاً ، عشرون جزء ، عشرة أجزاء ، جزء عم ).

مبيناً أن التكريم شمل 30 طالبا وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى و 90 طالبا وطالبة من المبرزين والمشاركين في المسابقة.

تخلل حفل التكريم الذي حضرة مدير شعبة التعليم بمكتب التربية بالأمانة محمد الذماري ومدير الأنشطة المدرسية بالأمانة عبد الكريم الضحاك وعدد من المعنيين ، قصيدة شعرية للطفلة رهف ، وأوبريت واسكتش مسرحي وأنشودة من أداء طلاب وطالبات مدارس نهضة وطن الحديثة.

سبأ
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