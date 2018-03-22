[22/مارس/2018]
القدس المحتلة -سبأ:
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي العنصري الصادر بحق المواطنة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) ووالدتها، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
واعتبرت الوزارة قرار محكمة الاحتلال امتدادا لسياسة الاحتلال الممنهجة في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين عامة والأطفال بشكل خاص ومحاولة من جانب الاحتلال لإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان ويسعى الى نيل حريته واستقلاله.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية برفع صوتهم عالياوا لضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الإفراج عن كافة الأسرى في السجون وبشكل خاص الاطفال والنساء، كما دعت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحاكم الدولية الى محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وات فاقيات جنيف، وطالبتها بسرعة العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن ممارسات الاحتلال القمعية لن تنال من عزيمة وارادة الشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، كما لن تنجح في إرهابه ودفعه الى الاستسلام للأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بالقوة.
سبأ