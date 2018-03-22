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أمين العاصمة يتفقد سير العمل بتأهيل شارع 14 أكتوبر ومداخل ساحة ميدان السبعين
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
تفقد أمين العاصمة حمود محمد عباد اليوم، سير العمل في مشروع تأهيل وترميم شارع 14 أكتوبر ومداخل ساحة ميدان السبعين بمديرية السبعين بأمانة العاصمة.
وأطلع أمين العاصمة ومعه وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ووكيل الأمانة المساعد لقطاع الشئون القانونية هاشم الوزير ومدير مديرية السبعين محمد ناجي، على نسبة الإنجاز بالمشروع ومدى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة والبرنامج الزمني.
واستمع أمين العاصمة إلى إيضاح من الوكيل المساعد المهندس الحوثي، حول الأعمال الجاري تنفيذها بمديرية السبعين ونسبة الإنجاز بمشروع صيانة الشوارع الرئيسية بمديريات أمانة العاصمة العشر.
وأكد المهندس الحوثي، أن أعمال الترميمات والصيانة والسلفتة في مختلف مديريات الأمانة مستمرة وفقا للمواصفات المعتمدة.
رافقه خلال الزيارة مدير عام الرقابة الفنية بأمانة العاصمة المهندس حسن الديلمي.
سبأ