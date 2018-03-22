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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 04:49:05م
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الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان تحيي الذكري السنوية الثالثة للصمود
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
نظمت الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان اليوم ببيت الثقافة بصنعاء فعالية ثقافية بمناسبة مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان، تحت شعار " ثلاثة أعوام صياغة إيمان وصناعة نصر" بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين.

  وفي الفعالية التي أدارها الاعلامي عبد الكريم الوشلي استعرض رئيس الجبهة الاعلامية لمواجهة العدوان الدكتورة ابتسام المتوكل وأمين عام الجبهة محمد العابد، الفعاليات الأدبية والفكرية التي تقوم بها الجبهة بالتعاون مع مختلف الجبهات والجهات الرسمية وغير الرسمية  لاحياء الذكري السنوية الثالثة للصمود في وجه العدوان.

واكدا أهمية التفاعل مع حملة التحشيد التي دعا لها المجلس السياسي الأعلي للمشاركة في الفعالية المركزية لأحياء مرور ثلاث سنوات من الصمود في مواجهة العدوان.

واشارا إلى أن العدوان لجأ الي استخدام الحرب الناعمة لتحقيق أهدافه بعد فشله في تحقيقها بواسطة الحرب العسكرية والأمنية وذلك من خلال افتعال الأزمات الاقتصادية والمشكلات المجتمعية.

واكدا أهمية دور الادباء و المثقفين والاعلاميبن في رفع مستوي الوعي المجتمعي والحس الوطني من خلال الكلمة الصادقة والمعبرة عن القضية الوطنية في مواجهة العدوان الغادر .

والقيت كلمات من قبل القاضي محمد الباشق، والفنان القدير محمود خليل، وعبد القادر سلام، ومحمد الحكمي، اشارت في مجملها إلي اهمية توحيد الجهود لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.

وأكدت الكلمات أن نظام آل سعود هو امتداد لجميع الانظمة المستبدة والطاغية في التاريخ.. مشيرة الي أن من يقدم أي عطاء من الابداع الفكري أو الثقافي أو الاعلامي فهو مجاهد في احدي جبهات الصمود والمقاومة.

 كما القيت عدد من القصائد الشعرية لكوكبة من شعرء اليمن تقدمهم شاعر الصمود مصطفي المحضار ، ووفية العمري، وعبد الكريم مقبل، وعدد من شعراء الصمود والمقاومة عبرت في مجملها عن عزة اليمنيين والشموخ والإباء والكرامة والصمود والتحدي في مواجهة ثلاث سنوات من العدوان استهدفت البشر والشجر والحجر.
سبأ
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