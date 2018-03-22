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الوحدة الاجتماعية لأنصار الله تدشن توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية بأمانة العاصمة
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
دشنت الوحدة الاجتماعية لأنصار الله بأمانة العاصمة اليوم مشروع توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بعموم مديريات الأمانة.
وأوضح بيان صادر عن الوحدة الاجتماعية، أن توزيع هذه السلال الغذائية يأتي كمرحلة أولى من المشروع الذي تنفذه الوحدة لتعزيز التكافل والتراحم في أوساط المجتمع.
وأكد البيان، على أهمية التكافل الاجتماعي خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
سبأ