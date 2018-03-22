الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء والنائب العام [22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بتفعيل نشاط الأجهزة القضائية والنيابية خلال المرحلة الراهنة وتعزيز دورها في تنفيذ الأولويات ذات الصلة برصد الجرائم التي يرتكبها العدوان على الشعب اليمني.



واستعرض اللقاء آليات الرصد للجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين منذ ثلاثة أعوام ودور النيابة العامة في توثيقها ليتسنى رفع دعاوى قضائية بحق القتلة من دول التحالف السعودي وملاحقتهم في المحاكم الدولية.



وتطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة بتعزيز جوانب التنسيق بين المؤسسة القضائية والنيابة العامة لمعالجة الصعوبات التي تواجه سير الأداء وخاصة في المحاكم والنيابات.



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية إضطلاع السلطة القضائية بدورها الفاعل في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وانجاز القضايا المتراكمة في المحاكم والنيابات والفصل فيها طبقا للقانون.



وشدد على ضرورة التنسيق بين المؤسسة القضائية والنيابة العامة لمعالجة قضايا المواطنين والبت فيها وبما يعزز من ثقة المجتمع بالأجهزة القضائية والنيابية ويضمن ترسيخ العدالة وإحقاق الحقوق.



وأبدى رئيس المجلس السياسي الأعلى الاستعداد لتقديم الدعم للمؤسسة القضائية لتمكينها من أداء مهامها وبما يعزز استقلال القضاء.

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