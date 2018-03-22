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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 03:29:59م
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لقاء قبلي في شبام وتسيير قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[22/مارس/2018] المحويت - سبأ:
سيرت قبائل منطقة الأهجر بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت مواد غذائية ومواشي وتبرعات مالية نظمت قبائل الاهجر لقاء موسع ضم مشائخ ووجهاء وأعيان المديرية والشخصيات الاجتماعية.

وأكد اللقاء استعداد قبائل المديرية رفد ميادين الصمود بالمزيد من القوافل والمال والعتاد والرجال.

ودعت قبائل الأهجر بمديرية شبام كوكبان إلي المشاركة الفاعلة في إحياء فعاليات الذكري الثالثة من الصمود في وجه قوي العدوان.

كما دعت إلي تضافر الجهود لتعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة مخططات العدوان والتصدي لمؤامراتهم.
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