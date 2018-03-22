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وقفة احتجاجبة للقوی السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
[22/مارس/2018] المحويت - سبأ:



نظمت بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للفعاليات الوطنية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان بحضور محافظ المحافظة فيصل بن حيدر..

وفي الوقفة التي حضرها رؤساء وممثلو الاحزاب والمنظمات وقيادة المحافظة أشاد المحافظ حيدر بتضامن والتفاف أبناء المحويت وحضورهم الوطني المستمر في سبيل نصرة الوطن والذود عن حياضه.

وأشار إلی تخبط وإفلاس تحالف العدوان ومرتزقته وفشله في إحراز أي إنتصار علی الشعب اليمني الذي أثبت صموده الاسطوري وتحديه لكافة الظروف الصعبة التي فرضها العدوان لمحاولة تركيعه.

وحيا المحافظ حيدر الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن سيادة وكرامة اليمن وشعبه.

كما أكد أن جرائم قوی العدوان لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها ..لافتا إلی أن الظروف والتحديات التي تمر بها بلادنا وتمادي العدوان في التدمير والقصف الممنهج للارض والانسان زادت من تماسك وصلابة وقوة أبناء الشعب .

وألقيت كلمات عن الاحزاب والمكونات السياسية أشارت إلی أن جرائم الإبادة الجماعية وسيناريو مؤامرات تمزيق واحتلال جزء مهم من أرض الوطن الغالي لن تثني اليمنيين في تعزيز التفافهم نحو قضيتهم ومشروع الدفاع عن سيادة وطنهم.

فيما استنكر بيان منظمات المجتمع المدني إمعان النظام السعودي في قتل الابرياء وارتكاب أشنع مجازر الابادة الجماعية بحق اليمنيين مستغلا صمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التي أسقطت شعاراتها في وحل المال السعودي.

وأكد البيان أن تحالف العدوان السعودي بلغ بهذه الجرائم ذروة الافلاس بغطاء دولي مدفوع الثمن مقابل صمود شعبي كبير يرفض الوصاية والقهر والاذلال.

وحث الجميع علی الوقوف صفا واحداً في خندق التصدي للمشاريع الاجرامية التي يقودها النظام السعودي لتدمير اليمن وزرع الطائفية والأحقاد والكراهية إلی جانب عدوانه العبثي علی اليمن وشعبه للعام الثالث.

سبأ
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