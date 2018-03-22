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مناقشة آلية تسهيل مرور المحتشدين من أسواق مداخل العاصمة
[22/مارس/2018] صنعاء - سبأ:



ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل اول المحافظة حميد عاصم آلية تسهيل مرور المحتشدين من أسواق مداخل العاصمة لإحياء ذكرى ثلاثة أعوام من الصمود .

واكد الاجتماع الذي ضم الوكيل محمد الحباري ومدير الاشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الاعوج ونائب مدير الامن العام العميد محمد الجبري ومدير المرور العقيد مجيب العمري آلية ازالة المخلفات المستحدثة في أسواق مداخل العاصمة بمديريات سنحان وبني مطر وبني حشيش وهمدان بما يكفل تسهيل مرور المختشدين المتوافدين من كافة المحافظات.

واشار الاجتماع إلى ضرورة منع الباعة المتجولين من خلق الازدخام في الاسواق والحرص على مزاولة البيع في الأسواق المخصصة لهم تجنبا لمنغ حوادث السير والحد من الاختناقات المرورية.

وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود وتحديد خطوط سير المشاركين في الفعالية الكبرى يوم ال 26 من مارس بما يضمن سهولة الدخول إلى العاصمة والخروج منها وتعزيز الإجراءات الأمنية حفاظا على سلامة المتوافدين.

سبأ
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