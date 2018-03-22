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مؤسسة السجين تقيم يوماً مفتوحاً وتكرم فتيات دار الأمل بصنعاء
[22/مارس/2018]
صنعاء ـ سبأ:
 نظمت مؤسسة السجين الوطنية اليوم فعالية اليوم المفتوح وتكريم الإدارة والعاملات ونزيلات دار الأمل لرعاية الفتيات الجانحات بصنعاء بالتزامن مع عيد الأم.

وفي الفعالية أشارت مديرة العلاقات والإعلام بالمؤسسة فريال مجدي إلى أهمية مثل هذه الأنشطة والفعاليات في تحقيق الرعاية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية للفتيات نزيلات الدار وشغل أوقاتهن بالمفيد والنافع.

وذكرت أن فعالية اليوم المفتوح تتضمن إجراء الفحص الطبي وتقديم الدعم والإرشاد النفسي للنزيلات.

وأوضحت مديرة العلاقات والإعلام أن مؤسسة السجين وفرت جزءاً من احتياجات الدار ونزيلاتها بالتعاون مع عدد من فاعلي الخير بعد نزول ميداني لتلمس أوضاع الدار واحتياجاته الضرورية .. مبينة أنه تم توفير سلال غذائية وكميات من الأدوية ومستلزمات النظافة وحقيبة مستلزمات شخصية للفتيات.

ودعت رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى دعم الدار الذي يفتقر لأبسط المقومات والاحتياجات الضرورية للنزيلات.

فيما أكد مدير الشئون القانونية بالمؤسسة عبدالملك شرف الدين، الاستعداد لتقديم العون القضائي والاستشارات القانونية للنزيلات ضمن برنامج الحماية الذي تنفذه المؤسسة وكذا دعم المعسرات منهن بدفع المبالغ التي عليهن.

من جانبها ثمنت مديرة الدار أروى الوباهي دور مؤسسة السجين الوطنية التي سعت إلى توفير بعض احتياجات الدار وإقامة هذه الفعالية .

واستعرضت الأنشطة التي تنفذها الدار لتأهيل وتدريب الفتيات لإعادة دمجهن في المجتمع وإكسابهن المهارات والحرف اليدوية ليتمكن من خلق فرص عمل تساعدهن على الاعتماد على أنفسهن.

وشهدت الفعالية جمع فتاة من نزيلات الدار بوالدتها بعد فراق 14 عاماً جراء مشاكل أسرية.

وفي ختام الفعالية التي تخللتها فقرات فنية ووجبة غداء، قام مدير الموارد البشرية بمؤسسة السجين شهاب الصهباني ومديرا الإعلام والشئون القانونية بتكريم إدارة الدار والعاملات والنزيلات والداعمين.

سبأ
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