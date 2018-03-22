[22/مارس/2018]
مأرب ـ سبأ:
ناقش اجتماع موسع في محافظة مأرب اليوم برئاسة المحافظ أحمد عبدالله مجيديع التحضيرات لإحياء الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان .
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة و مدراء المكاتب التنفيذية الترتيبات للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري بالذكرى الثالثة للصمود في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .
واستعرض آلية الحشد و دور المكاتب المعنية في تنسيق وصول واستقبال الوفود المشاركة في الاحتشاد الجماهيري بالعاصمة صنعاء ، وكذا تجهيز قافلة غذائية دعما للمرابطين في جبهات العزة والشرف والبطولة.
وشدد الاجتماع على ضرورة قيام المكاتب التنفيذية بدورها في إحياء هذه الذكرى وبما يكفل إنجاح الفعاليات .
سبأ