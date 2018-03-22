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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 12:40:09م
عمليات نوعية للجيش واللجان و إصابة طائرة حربية للعدو في صعدة
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية عن مصرع وإصابة عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما أعلنت الدفاعات الجوية إصابة طائرة F15 تابعة للعدو في صعدة .
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثمان غارات على الحديدة
[22/مارس/2018]
الحديدة - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم ثمان غارات على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثماني غارات مديرية الجراحي.
سبأ
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