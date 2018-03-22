[22/مارس/2018]
تعز - سبأ:
دعا محافظ تعز عبده الجندي أبناء المحافظة رجالاً ونساءً إلى المشاركة الفاعلة في الاحتشاد الجماهيري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين المقبل في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان .
وأكد المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة الواسعة في هذا الاحتشاد المهيب الذي يمثل أبناء الوطن بكافة أطيافهم ومكوناتهم تجسيداً لعظمة الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف تمزيق الوطن ونهب ثرواته وتدمير مقدراته.
وقال " إن احتشاد الشعب اليمني سيكشف للعالم رفضه الارتهان والتبعية وحقه في تقرير مصيره والدفاع عن حريته وسيادته واستقلاله مهما كانت التضحيات
سبأ