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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 11:30:26ص
عمليات نوعية للجيش واللجان و إصابة طائرة حربية للعدو في صعدة
أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية عن مصرع وإصابة عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما أعلنت الدفاعات الجوية إصابة طائرة F15 تابعة للعدو في صعدة .
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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  محلي
الجندي يدعو أبناء تعز إلى المشاركة الفاعلة في الحشد الجماهيري بميدان السبعين
[22/مارس/2018]
تعز - سبأ:
دعا محافظ تعز عبده الجندي أبناء المحافظة رجالاً ونساءً إلى المشاركة الفاعلة في الاحتشاد الجماهيري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الاثنين المقبل في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان .

وأكد المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية المشاركة الواسعة في هذا الاحتشاد المهيب الذي يمثل أبناء الوطن بكافة أطيافهم ومكوناتهم تجسيداً لعظمة الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف تمزيق الوطن ونهب ثرواته وتدمير مقدراته.

وقال " إن احتشاد الشعب اليمني سيكشف للعالم رفضه الارتهان والتبعية وحقه في تقرير مصيره والدفاع عن حريته وسيادته واستقلاله مهما كانت التضحيات

سبأ
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