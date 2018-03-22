محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان و إصابة طائرة حربية للعدو في صعدة صنعاء - سبأ:

أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية عن مصرع وإصابة عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما أعلنت الدفاعات الجوية إصابة طائرة F15 تابعة للعدو في صعدة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ابطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة الخضراء بنجران ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاً للجنود السعوديين غرب موقع الشبكة في نجران ، فيما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في صحراء البقع وتدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها في المنطقة نفسها .



وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وتحصيناتهم في صحراء الأجاشر ووادي آل القعيف في نجران بقذائف المدفعية ، مبيناً أنه تم قنص جندي سعودي شرق موقع الشرفة .



وفي عسير استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في قلة حسن وخلف موقع المسيال و تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .



وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أصابت طائرة حربية نوع F15 تابعة للعدوان في أجواء محافظة صعدة .



وفي محافظة الجوف أفاد المصدر أنه تم تدمير آلية تابعة للمرتزقة محملة بالذخيرة شرق جبهة صبرين بمديرية خب والشعف و إحراق طقم لهم يحمل معدل عيار 5'14 في جبهة وقز بمديرية المصلوب .



وأكد المصدر مصرع القياديين المرتزقين مساعد محسن مزاحم المعين من قبل العدوان وكيلاً لمحافظة البيضاء والقيادي المقدم صالح حسين لشحج المنصوري وإصابة القيادي المرتزق العقيد صالح احمد الحسحوس هادي العريفي و اثنين من المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بالمحافظة .



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في تدمير آليتهم في الساحل الغربي بمحافظة تعز .

سبأ [22/مارس/2018]سبأ