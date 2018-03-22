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آخر تحديث: الخميس، 22 - مارس - 2018 الساعة 11:03:14ص
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استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين وتدمير منزلين بغارات طيران العدوان
[22/مارس/2018]
محافظات ـ سبأ:
 استشهد وأصيب ثمانية مواطنين بينهم نساء بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي كما تم تدمير منزلين وتضررت الممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً من أبناء منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية استشهد بنيران حرس الحدود السعودي ، مبيناً أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على المنطقة نفسها ما أدى إلى تدمير منزلين وتضرر ممتلكات المواطنين .

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة فرد بمديرية كتاف و أربع غارات على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة ، كما شن غارتين على مديرية باقم وست غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر .

و استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاث نساء بجروح إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء ، و استهدف الطيران بثلاث غارات مطار صنعاء الدولي .


وأشار المصدر إلى إصابة مواطن وابنه بإصابات خطيرة إثر غارات للعدوان استهدفت مزرعتهم في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

سبأ
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