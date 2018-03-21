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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 11:33:30م
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مطار صنعاء
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم ثلاث غارات على أمانة العاصمة .
وأوضح مصدر محلي بالأمانة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مطار صنعاء الدولي .
سبـأ
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تدمير منزلين بغارات لطيران العدوان بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
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