محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم مدير مكتب الضرائب السابق بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ :

كرمت قيادة محافظة الحديدة ومكتب الضرائب اليوم مستشار رئيس مصلحة الضرائب مدير مكتب الضرائب السابق بالمحافظة محمد سيف الفقيه تقديرا لجهوده التى بذلها خلال فترة عمله في المكتب .



وخلال التكريم أشاد المحافظ حسن أحمد الهيج بجهود مدير مكتب الضرائب السابق وتفانيه في أداء واجباته ومساهمته في تحسين الموارد المالية بالمحافظة.



وأشار إلى أن مبادرة تكريم مسؤول بعد فترة عمل في موقع ما تقليد لا يستحقه الا الذين يتركون بصمات حقيقية في تطوير العمل وآثار طيبة في نفوس زملائهم .



وفي حفل التكريم الذى حضره أمين عام محلي المحافظة على القوزى ووكيل المحافظة هاشم العزعزب ووكيل الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم ومدير مكتب الضرائب جميل نايف الشرجبى وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية .. أشار نائب مدير مكتب الضرائب للشؤون التنفيذية محمد الحساني ورئيس نقابة المصارف والبنوك فهمي صبرة إلى أهمية تكريم المبرزين من قيادات وموظفي مصلحة الضرائب ومكاتبها في المحافظات لجهودهم في رفد خزينة الدولة ودعم الإقتصاد الوطنى بالموارد الضريبية .



وأوضحا أن تكريم مدير مكتب الضرائب السابق يأتي عرفانا بدوره المتميز في العمل وتحسين مستوى الإيرادات الضريبية فضلا عن حب العاملين بمكتب الضرائب بالمحافظة له طوال فترة عمله .



وأعربا عن التمنيات للمكرم محمد سيف الفقيه بالتوفيق فى مهامه الجديدة التى أوكلت اليه كمستشارا لرئيس مصلحة الضرائب.



فيما عبر مدير مكتب الضرائب السابق محمد الفقية عن إمتنانه لهذه اللفتة الكريمة من قبل السلطة المحلية.



وثمن جهود قيادة المحافظة وتعاونها ودعمها لإزالة الصعوبات التى كانت تقف عائقا أمام تنفيذ المهام. . منوها بمبادرة قيادة المكتب وزملائه الموظفين في ترتيب حفل التكريم .



تخلل التكريم الذي حضره مدير عام مديرية الحوك علي إبراهيم هندي ومدير عام مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي عرض ريبورتاج عن نشاط المكتب وأنشودة لزهرات إحدى المدارس وقصيدة شعرية.

سبـأ [21/مارس/2018]سبـأ