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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 11:33:30م
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العون المباشر تدشن مخيماً لمكافحة العمى بالمراوعة في الحديدة
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 دشنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن اليوم مخيم النور الطبي المجاني الـ 23 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمستشفى كمران بمديرية المراوعة محافظة الحديدة بتمويل فاعل خير من دولة الكويت.

وأوضح المنسق لدى مكتب العون المباشر فريد الدهمشي أن المخيم الذي ينفذه البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتبي الصحة والتخطيط بالمحافظة يستمر حتى 25 مارس الجاري .

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم سيجري معاينة شاملة لألفين و 500 مريضاً و250 عملية سحب المياه البيضاء مع زراعة العدسات بالإضافة إلى صرف العلاجات والنظارات والتوعية والتثقيف حول أمراض العيون .

فيما ذكرت القائم بأعمال مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن سارة بازرعة أن مخيمات النور التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع شركائها، تقدم خدمات طبية وتجري جراحات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات مجاناً.

وأشارت إلى أن هذا المخيم، الثامن الذي تنفذه العون المباشر في الحديدة لطب وجراحة العيون ، حيث استفاد من المخيمات السبعة السابقة في الفحص والمعاينة 22 ألفاً و ثلاثة مرضى و تم إجراء ألفين و512 عملية جراحية .

وأكدت بازرعة اهتمام الجمعية بمحافظة الحديدة في كافة مشاريعها وخصوصاً مخيمات النور باعتبارها سجلت الرقم الأعلى بين المحافظات اليمنية في الإصابة بالمياه البيضاء نظراً لطبيعة مناخها .

ودعت القائم بأعمال مدير العون المباشر المانحين إلى التفاعل مع النداء الموحد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018م في اليمن وتقديم المساعدات المنقذة للأرواح لـ 13.1 مليون شخص .

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