ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 10:39:54م
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
تدشين فعاليات الذكرى الثالثة للصمود في سنحان
فعالية بجامعة صعدة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
تفقد سير الإمتحانات بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
مسيرة طلابية بصعدة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين فعاليات الذكرى الثالثة للصمود في سنحان
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 دشنت بمديرية سنحان وبني بهلول بصنعاء مساء اليوم فعاليات الذكرى الثالثة للصمود بحضور وكيلا المحافظة أبو نجوم المحاقري ويحيي الكول والمشائخ.

وفي التدشين أشاد الوكيل المحاقري ومدير المديرية أحمد طاهر نهشل بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان .

وأكدا أهمية استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال .. ودعا الوكيل المحاقري ونهشل أبناء المديرية إلى المشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى الثالثة من الصمود في وجه العدوان يوم 26 مارس المقبل بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن طه المحاقري إلى أن إحياء الذكرى الثالثة للصمود رسالة للعالم باستمرار صمود الشعب اليمني
أمام أعتى عدوان عرفته البشرية في التاريخ المعاصر.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
فعالية بجامعة صعدة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
تفقد سير الإمتحانات بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
مسيرة طلابية بصعدة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
جمعية المسيرة الخيرية تدشن مشروع توزيع 900 سلة غذائية بسفيان عمران
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
ناطق الجيش: إصابة طائرة إف 15 تدشينا لمرحلة الدفاع ما بعد ثلاث سنوات
تدمير منزلين بغارات لطيران العدوان بصعدة
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
فعالية توعوية بمديرية كسمة في ريمة
مناقشة الترتيبات لإحياء الذكرى الثالثة للصمود بمديريتي صنعاء القديمة ومعين
العدوان السعودي على اليمن
تدمير منزلين بغارات لطيران العدوان بصعدة
[21/مارس/2018]
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
[21/مارس/2018]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بنهم
[21/مارس/2018]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[21/مارس/2018]
قافلة غذائية من أسرة شهيدين في ريمة للمرابطين في الجبهات
[20/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by