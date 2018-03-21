[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
دشنت بمديرية سنحان وبني بهلول بصنعاء مساء اليوم فعاليات الذكرى الثالثة للصمود بحضور وكيلا المحافظة أبو نجوم المحاقري ويحيي الكول والمشائخ.
وفي التدشين أشاد الوكيل المحاقري ومدير المديرية أحمد طاهر نهشل بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان .
وأكدا أهمية استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال .. ودعا الوكيل المحاقري ونهشل أبناء المديرية إلى المشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى الثالثة من الصمود في وجه العدوان يوم 26 مارس المقبل بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن طه المحاقري إلى أن إحياء الذكرى الثالثة للصمود رسالة للعالم باستمرار صمود الشعب اليمني
أمام أعتى عدوان عرفته البشرية في التاريخ المعاصر.
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