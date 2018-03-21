[21/مارس/2018]
صعدة - سبأ :
نظمت جامعة صعدة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة اليوم فعالية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي.
وفي الفعالية التي حضرها محافظ صعدة محمد جابر عوض وعدد من وكلاء المحافظة والأكاديميين والتربويين .. ألقيت عدد من الكلمات والفقرات الإنشادية والشعرية أشادت بالصمود الأسطوري للشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية خلال ثلاثة أعوام .
وأكدت ضرورة المشاركة الفاعلة في فعالية الذكرى الثالثة للصمود بالعاصمة صنعاء الاثنين القادم كتأكيد على صمود الشعب اليمني ووحدة وتلاحم الصف الوطني.
ودعت إلى رفد الجبهات بالرجال والعتاد وتسيير قوافل الدعم للمرابطين في الجبهات لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي، والتأكيد على استمرار صمود الجبهة التربوية والتعليمية.
سبـأ