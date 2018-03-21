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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 10:27:42م
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صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
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تفقد سير الإمتحانات بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس محمد الكهالي اليوم سير الإمتحانات بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.

واستمع الوكيل الكهالي ومعه المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة من أمين عام الجامعة غالب قطينة إلى شرح عن العملية الامتحانية لطلاب سنة أولى كلية التمريض.

وحث الوكيل الكهالي الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهد والتركيز لتحقيق مراكز متقدمة.

إلى ذلك تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات معملي التشريح والصيدلة والمكتبة الإلكترونية وأقسام تبني منهجية التعليم المبني على المشكلات والقناة التعليمية وآخر التجهيزات الخاصة بإذاعة جامعة 21 سبتمبر.

وأشاد الوكيل الكهالي بمستوى التطور الذي يشهده هذا الصرح العلمي .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على دعم الجامعة بما يمكنها من أداء دورها الأكاديمي والعلمي للطلاب والطالبات.

وثمن جهود رئاسة وعمادة الجامعة في الارتقاء بمعايير جودة التعليم والحرص على مواكبة التطورات العلمية.

سبـأ
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