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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 10:27:42م
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جمعية المسيرة الخيرية تدشن مشروع توزيع 900 سلة غذائية بسفيان عمران
[21/مارس/2018]
عمران - سبأ :
 دشنت جمعية المسيرة الاجتماعية الخيرية ، مشروع توزيع 900 سلة غذائية على النازحين والفقراء في منطقة حرف سفيان بمديرية سفيان محافظة عمران .

تمويل المشروع مشترك مع فاعلي الخير من سلطنة عمان الشقيقة وعلى رأسهم أولاد الشيخ المرحوم هلال بن ناصر المعولي ، كما يندرج في اطار سلسلة مشاريع تنفذها الجمعية بشكل مكثف في عدة مناطق ومحافظات بهدف تخفيف المعاناة وحدة الفقر التي تزداد مع العدوان والحصار .

واوضح المسؤول بالجمعية همام ابراهيم أن المشروع جرى تنفيذه على مرحلتين كون الشراكة العينية أتت من سلطنة عمان الشقيقة حيث تم استقبال وفرز وتجهيز المواد الغذائية ليتم نقلها إلى المناطق المستهدفة .

واشار إلى انه سيتم توزيع المواد الغذائية إلى العزل المستهدفة ليتم اكتمال التنفيذ خلال عدة أيام بواسطة فريق مخصص من المتطوعين بالشكل الذي يوصل المواد لكافة مستحقيها بالدرجة الأولى وهم فئة النازحين كونهم الأكثر تضررا نظرا لفقدانهم مساكنهم منازلهم .

سبـأ
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