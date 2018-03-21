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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 09:01:59م
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
[21/مارس/2018] صعدة - سبأ :
صور استهداف الدفاعات الجوية لطائرة اف 15 في أجواء محافظة صعدة
سبـأ
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