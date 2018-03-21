محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق الجيش: إصابة طائرة إف 15 تدشينا لمرحلة الدفاع ما بعد ثلاث سنوات صنعاء - سبأ :

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أن إصابة الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة حربية لتحالف العدوان نوع إف 15 في أجواء صعدة، يعد تدشينا لمرحلة الدفاع ما بعد ثلاث سنوات من العدوان.



وأوضح العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إصابة الطائرة المعادية في صعدة انجاز جديد للجيش واللجان الشعبية، ورسالة للعدو بما سيكون عليه الحال في العام الرابع من العدوان .



وأشار إلى أن أعمال التصنيع الحربي مستمرة بخبرات يمنية لإنجاز مهامها في تطوير وإنتاج الأسلحة الرادعة وخاصة ما يتعلق بتحديث منظومة الدفاعات الجوية وتقنيات الرصد لتحصين أجواء اليمن من انتهاكات طيران العدوان.



وقال "إن اليمن بات يمتلك قدرات عسكرية تمكنه من مواجهة التقنيات الأمريكية الحديثة في الجو والبر وسيتم الكشف عنها من خلال ما ستحققه من انجازات على المستوى القريب من استهداف لقوات العدو ومواقعه الإستراتيجية ".



كما أكد العميد لقمان أن العدو السعودي والإماراتي إذا لم يجنح للسلم وإيقاف العدوان فإنه سيتم خلال الخطوات القادمة استهداف المواقع الإستراتيجية لاقتصادهم سواء الثابتة أو المتحركة.

سبـأ [21/مارس/2018]سبـأ