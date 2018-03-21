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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 08:31:53م
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  محلي
فعالية توعوية بمديرية كسمة في ريمة
[21/مارس/2018]
ريمة - سبأ :
 نظم مكتب التربية بمديرية كسمة محافظة ريمة اليوم فعالية توعوية تحت شعار " ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان ".

وفي الفعالية بمدرسة النهضة بحضور عدد من القيادات المحلية والمجتمعية بالمديرية .. أشار أمين محلي كسمة صادق أبو الفضل إلى أهمية تنظيم الفعاليات للتوعية بمخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وأشاد بصمود الكوادر التعليمية وحرصه على استمرار التعليم على مدى ثلاثة أعوام.

فيما أوضح مدير التربية بكسمة عبدالله الضبارة أنه سيتم اقامة العديد من الفعاليات بمختلف المدارس وتفعيل دور الإذاعات المدرسية للتوعية بمؤامرات العدوان.

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