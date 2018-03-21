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مناقشة الترتيبات لإحياء الذكرى الثالثة للصمود بمديريتي صنعاء القديمة ومعين
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
أكدت لقاءان موسعان مساء اليوم بأمانة العاصمة لقيادات المجالس المحلية والعقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بمديريتي صنعاء القديمة ومعين، أهمية المشاركة في فعالية الذكرى الثالثة لصمود الشعب اليمني في وجه العدوان.

حيث ناقش لقاء موسع لقيادات السلطة المحلية بمديرية معين ضم المشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية وخطباء المساجد، سير عمل لجان الحشد بالمديرية للمشاركة في هذه الفعالية.

وأكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري في اللقاء الذي حضره وكيل الأمانة المساعد أحسن القاضي، أهمية الإعداد لإحياء الذكرى الثالثة للصمود.

وحث القفري على ضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الفعالية لما ستحمله من رسائل للعالم باستمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.

فيما أكد لقاء قيادات السلطة المحلية بمديرية صنعاء القديمة، ضم المشائخ والعقال والشخصيات والوجهات الاجتماعية، أن المشاركة في الفعالية يكتسب أهمية في إيصال صوت الشعب اليمني للعالم .

وشدد اللقاء الذي حضره عضو لجنة الحشد المركزية أحمد البشري ومدير المديرية محمد العفيف وأعضاء فرق الحشد على أهمية المشاركة في مختلف الفعاليات الجماهيرية للذكرى الثالثة من الصمود بما يعزز من الاصطفاف والتلاحم الوطني.

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