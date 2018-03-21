محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تدخلات منظمة الصحة العالمية في القطاع الصحي بحجة حجة - سبأ :

ناقش لقاء بمحافظة حجة اليوم ضم وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد علي القاضي ومدير مكتب الصحة الدكتور أيمن مذكور وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفيوزا جاريا، جوانب التعاون والتدخلات التي قامت بها المنظمة خلال العام الماضي بالقطاع الصحي .



واستعرض اللقاء الذي حضره مدراء المرافق الصحية في عدد من المديريات ونواب مدير مكتب الصحة ومنسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور خالد الناظري، الإحتياجات الملحة التي يتطلبها القطاع الصحي وتوجهات دعم المنظمة لهذا القطاع خلال العام الجاري.



وفي اللقاء أشار القاضي ومذكور إلى أن زيارة ممثل منظمة الصحة العالمية ستتيح المجال أمام المنظمة لمعرفة أوضاع القطاع الصحي بالمحافظة وإحتياجات مرافقه في مختلف المديريات وسيكون لها الأثر في الحصول على المزيد من الدعم.



وأوضحا أنه تم الترتيب لزيارة ممثل المنظمة لمستشفيات عبس وأسلم والمحابشة للإطلاع على أوضاعها ومناقشة أوجه الدعم القادمة والمخصصة من منظمة الصحة العالمية لهذه المستشفيات ضمن مشروع الدعم المقدم من منظمة اليونيسيف والبنك الدولي .



وعبر القاضي ومذكور عن الأمل في تقديم منظمة الصحة العالمية المزيد من الدعم وتلبية الاحتياجات الكثيرة نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة والتي تعتبر من أكثر المحافظات تضررا جراء العدوان وإنتشار الأوبئة والأمراض.



وثمنا جهود منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات المانحة التي قدمت خلال العام الماضي الكثير من الدعم للقطاع الصحي في المحافظة .



من جانبه أكد نيفيوزا جاريا حرص المنظمة على تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي في حجة وذلك وفقا للتوجهات المقرة للعام الجاري.



وفي ختام اللقاء تم تكريم ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، بدرع الصحة تقديرا لجهوده وما قدمته المنظمة من دعم للقطاع الصحي في المحافظة .

سبـأ [21/مارس/2018]سبـأ