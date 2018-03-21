محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليتان في مذيخرة وحزم العدين بإب بمرور ثلاثة أعوام من الصمود إب - سبأ :

نظمت بمديريتي مذيخرة وحزم العدين بمحافظة إب اليوم فعاليتان بمرور ثلاثة أعوام من الصمود .



وأكد المشاركون في الفعاليتين استمرار الصمود في مواجهة العدوان وغطرسته .. مشددين على ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.



وأشاروا إلى أهمية التحرك الجاد والالتحاق بمعسكرات التدريب في إطار التحشيد والتعبئة العامة .. داعين إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى يوم 26 مارس الجاري بالعاصمة صنعاء كتأكيد على تلاحم أبناء الشعب اليمني وصمودهم في وجه العدوان.



وألقيت في الفعاليتين كلمات أكدت أهمية استمرار التحشيد والتعبئة العامة إلى ميادين الشرف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .



حضر الفعاليتان مدير عام مديرية حزم العدين عبده عثمان أبو جهلان وعدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديريتين.

سبـأ [21/مارس/2018]سبـأ