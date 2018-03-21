[21/مارس/2018]
تعز - سبأ :
نظمت بمديريتي صالة والقطاع الشرقي لمديرية التعزية اليوم لقاء حاشد ضمن فعاليات الذكرى الثالثة من الصمود تحت شعار " ثلاثة أعوام من الصمود والقصف والحصار ورفضا للهيمنة والاستكبار السعودي الاماراتي والأمريكي ".
وألقيت خلال اللقاء الذي حضره وكيل محافظ تعز نجيب قائد النجدين ونائب مدير مكتب التربية إسماعيل عبد الملك، عدد من الكلمات عبرت عن الاعتزاز بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .
وأكد أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته وتقوية الجبهة الداخلية .
حضر اللقاء عدد من مدراء المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية وتربوية وجمع غفير من أبناء المديريتين.
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