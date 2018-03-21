محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة الذكرى الثالثة من الصمود ببني مطر صنعاء - سبأ :

نظمت السلطة المحلية بمديرية بني مطر محافظة صنعاء بالتعاون مع مدرسة الشهيد السواري اليوم فعالية الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.



وفي الفعالية التي حضرها عضو مجلس النواب يحيى المطري ورئيس وأعضاء لجنة الحشد والتعبئة بالمحافظة ومدير المديرية عبداللطيف اللمذي، اكد وكيل القطاع الغربي احمد الصماط أهمية الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان وتنظيم الفعاليات التي تؤكد استمرار الصمود في كافة المدارس.



وأشار الى اهمية تعاون قيادات وأعضاء السلطات المحلية في كافة المديريات والقرى والعزل مع لجان الحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



فيما اشار عضو لجنة الحشد والتعبئة العامة خالد المطري الى ان الفرصة ما تزال سانحة امام منتسبي القوات المسلحة للانضمام لوحداتهم العسكرية ومشاركة اخوانهم من الجيش واللجان والقبائل في الذود عن حياض الوطن.



تخلل الفعالية التي حضرها مدير مكتب التربية بالمديرية مقبل الجعدبي وعدد من القيادات التربوية والمعلمين فقرات في الشعر والقصة والمسرح لطلاب مدرسة الشهيد السواري عكست الاصرار على مواصلة المسيرة التعليمية والصمود.

سبـأ [21/مارس/2018]سبـأ