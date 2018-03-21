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آخر تحديث: الأربعاء، 21 - مارس - 2018 الساعة 08:31:53م
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تنظيم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية بمديرية أرحب
[21/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 نظمت بمديرية ارحب محافظة صنعاء اليوم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية تحت شعار "ثلاثة اعوام من الصمود في مواجهة العدوان"،نظمها مكتب التربية بالمديرية بالتعاون مع ادارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة.

وفي الفعالية أشاد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة توفيق طهام بجهود الكادر التعليمي في إنجاح العملية التعليمية بأرحب وإصرارهم على إكمال العام الدراسي رغم الظروف الصعبة.

ولفت الى أهمية هذه الفعالية لتجديد النشاط لدى الطلاب سيما في ظل الظروف الحالية واكتشاف المواهب وخلق التنافس بين المدارس.

فيما اشار مدير مكتب التربية بالمديرية صدام العذري ورئيس قسم الأنشطة المدرسية محسن شعفل إلى الحرص على تنظيم هذه الانشطة.. مشيرين إلى أن ثمان مدارس تتنافس في المسابقات الثقافية في مجالات تلاوة القرآن والشعر والمسرح.

وثمنا دور مكتب التربية بالمحافظة في تسهيل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل.

تخلل الفعالية التي حضرها مدير التغذية المدرسية محمد الشاوش ونائب مدير الأنشطة بمكتب التربية بالمحافظة احمد الحسام العديد من الفقرات الشعرية والمسرح والقصة بالإضافة إلى تلاوة القرأن الكريم.

سبـأ
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