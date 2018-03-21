محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي: أفضل حل نقدمه للشعب اليمني هو السلام صنعاء - سبأ ：

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن انطونيا كالفو بويرتا " إن أفضل حل نقدمه للشعب اليمني هو السلام وسنعمل سويا من أجل تحقيقه ".



وعبرت انطونيا كالفو بويرتا في مؤتمر صحفي اليوم لدى مغادرة بعثة الإتحاد الأوروبي مطار صنعاء الدولي، عن الشكر للجهات المعنية في صنعاء التي أعدت برنامج متكامل للزيارة، تم خلاله مناقشة عدد من القضايا الهامة للشعب اليمني .



وأكدت أن زيارة البعثة في طابعها إنساني بحت لأن الوضع في اليمن متدهور جدا .. معربة عن الشكر لمكاتب الأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل في اليمن في الجانب الإنساني على ما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني .



وأضافت " خلال لقائي مع مختلف السلطات أكدت الاستعداد للقيام بكل ما أستطيع من أجل تيسير عمل المنظمات الإنسانية سواء منظمات دولية أو غير دولية أو للهيئات التابعة للأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق لمن يحتاجون إليها ".



وطالبت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي كافة الأطراف في اليمن المشاركة بشكل فعال وتنتهز فرصة وصول المبعوث الأممي الجديد من أجل الدفع بعملية السلام .



وقالت " تشجعت جدا جراء ما سمعته من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام التزامهم بالسلام ولكن هذه الكلمات بحاجة إلى أن تترجم على أرض الواقع ".



وأكدت أن الحل للنزاع والصراع في اليمن لن يكون عسكريا وأن الحل يكون سياسيا شاملا جامعا مختلف الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات كل فئات الشعب.



وأشارت انطونيا كالفو بويرتا إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع حجم المساعدات إلى 70 مليون يورو وسيرتفع خلال العام الجاري إلى 71 مليون يورو لمساعدة من تشردوا من بيوتهم ورفع النشاط الاقتصادي.



وأوضحت أن رسائل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تتضمن الدعم الكامل للأمم المتحدة وخاصة المبعوث الأممي الجديد الذي سيأتي في غضون أيام وذلك من أجل أن يقود النقاشات السياسية للتوصل إلى حل سياسي.



وأضافت " الرسالة الأخرى تتعلق بالعمل الإنساني من خلال تقديم كافة أشكال المساعدة والتيسير للهيئات والمكاتب الإنسانية بهدف مساعدة المحتاجين من الشعب اليمني الذي يمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة ".



وأعربت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي عن إعجابها بكرامة وعزة وشموخ الشعب اليمني في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها .. متمنية أن تعود إلى اليمن مره أخرى وقد حل السلام للشعب اليمني.



كان في وداع البعثة رئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية السفير فيصل أبو راس ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.

سبـأ [21/مارس/2018]سبـأ